Городские службы работают в усиленном режиме из-за ожидаемого снегопада. Об этом в среду, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

© Вечерняя Москва

По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся в ближайшие дни. Ожидается снег, местами сильный. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Наиболее интенсивными осадки ожидаются в период с 09:00 12 февраля до 10:00 13 февраля.

Городские службы круглосуточно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят плановые работы с учетом погодных условий.

При выпадении осадков будет организована сплошная механизированная очистка с последующей обработкой противогололедными реагентами.

Особое внимание уделяется уборке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

— Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — написали в Telegram-канале Городского хозяйства.

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за надвигающегося снегопада до утра пятницы. В Гидрометцентре РФ сообщили, что возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, образование гололедицы на дорогах.