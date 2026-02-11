$77.2191.94

Сергей Собянин заявил, что программу реновации выполнили более чем на четверть

Программу реновации выполнили более чем на четверть, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В квартиры по программе реновации переехали или переезжают 258 тысяч москвичей.

— Они получили не только комфортное жилье, но и городскую среду нового уровня рядом с домом, — написал Сергей Собянин.

Прошлый год отметился сразу несколькими рекордами. В 2025-м построили около 2,3 миллиона квадратных метров жилья — это новое достижение программы. А еще Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилой недвижимости во всей нашей стране.

Город внедряет передовые технологии, чтобы ускорить возведение домов по программе и повысить их качество.

К примеру, в районе Черемушки впервые построили дом из крупных модулей — на это ушло всего 6,5 месяца, что также является рекордом для такого рода зданий.

— В этом году собираемся ввести в эксплуатацию 2,5 миллиона квадратных метров жилья, что позволит переселить еще почти 60 тысяч человек, — отметил Сергей Собянин.

На данный момент на разных стадиях проектирования и строительства находится порядка 11 миллионов квадратных метров жилья. Такие объемы строительства позволят не сбавлять набранных темпов переселения и завершить программу реновации к запланированному 2032 году. Сегодня программа реновации уже полностью завершилась в 12 районах столицы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2025 году создали пять новых пожарно-спасательных отрядов противопожарной службы столицы: в районах Бекасово, Филимонковский, Щербинка, Коммунарка, Даниловский и на «Полуострове ЗИЛ». В течение двух следующих лет в столице построят еще два новых объекта: в промзоне Руднево в Косино-Ухтомском и в районе Богородское.