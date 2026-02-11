В предстоящие выходные в Москве ожидаются дожди с мокрым снегом. При этом после осадков температура в столице вновь понизится, что приведет к сильной гололедице. Об этом aif.ru сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист отметила, что потепление придет в Москву в пятницу, 13 февраля. В этот день ожидается мокрый снег и дождь, а температура составит -3... +2°С. Такая погода сохранится и в субботу, 14 февраля.

По словам синоптика, в воскресенье, 15 февраля, воздух столичном регионе вновь станет холодным.

«В течение суток температура будет колебаться в пределах от 0°С до -5°С, что говорит о том, что выпавшие накануне осадки, дождь и мокрый снег, будут подмерзать, и поэтому в воскресенье будет довольно скользко. Если тротуары и дороги не убрать, то можно ждать сильную гололедицу», — предупредила она.

Эксперт добавила, что до четверга, 19 февраля, включительно в столице будут держаться отрицательные температуры.