В Москве ожидается сильный снег и гололедица

В столице прогнозируют ухудшение погоды. C 09:00 12 февраля до 10:00 13 февраля ожидается мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах возможно его налипание на провода и деревья, а на дорогах вероятна гололедица.

Жителей и гостей столицы призывают быть внимательными и осторожными на улице в непогоду. В таких условиях опасно находиться вблизи деревьев и шатких конструкций. По возможности необходимо пользоваться общественным транспортом.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112 либо по единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: +7 495 637⁠-31⁠-01.