Москвичи выбрали самые вкусные блины на Масленицу

Горожане могли не только познакомиться ближе с традиционными рецептами блинов разных уголков России, но и попробовать приготовить их на своей кухне.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за самые вкусные традиционные блины по рецептам четырех регионов России. Оно прошло в рамках подготовки к Масленице, которую в столице встретят на площадках проекта «Зима в Москве». Более 155 тысяч участников голосования выбирали рецепты, которыми поделились московские ярмарки, работающие как гастрономические посольства регионов.

С результатом 28 процентов победили мордовские блины со сгущенкой. Тесто на кефире с манной крупой и пшенной мукой позволяет блинам долго оставаться пышными и мягкими даже после остывания. Основные ингредиенты для этого рецепта можно приобрести со скидкой 15 процентов с 13 по 22 февраля на межрегиональной ярмарке на Волгоградском проспекте (владение 119).

Второе место с результатом 27 процентов заняли башкирские блины с медом. Тесто для них готовится на сметане, блины обжаривают на сухой сковороде и обильно смазывают топленым маслом.

Смоленские блины выбрали 26 процентов опрошенных. В этом рецепте блины имеют сытную начинку из каши, сыра и ветчины, которую традиционно дополняют бочковой квашеной капустой.

Четвертое место досталось суздальским блинам с огуречным вареньем. Их поддержали 20 процентов участников. Отличительная черта таких блинов — тонкое кружевное тесто, замешенное на воде.

Все варианты угощения в голосовании сопровождались пошаговыми инструкциями, что позволило москвичам не только познакомиться с региональными кулинарными традициями, но и попробовать приготовить блины по понравившимся рецептам самостоятельно.

Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно со столичным Департаментом торговли и услуг.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше 7,4 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.