В Москве появится «Океан любви»

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подготовил ко Дню всех влюбленных новую фотовыставку под названием «Океан любви». Об этом сообщается на сайте компании.

© Мослента

На выставке до конца месяца будут представлены эксклюзивные кадры жизни обитателей и людей, которые как-либо связаны с подводным миром. Не обойдется и без капибар, нерп, выдр и скатов. Такая экспозиция покажет, «как бережное и ответственное отношение помогает выстроить доверительный контакт человека с животными», пояснили в центре.

Вход в «Океан любви» останется свободным до конца месяца.

Помимо этого, 14 февраля, специалисты «Москвариума» готовы провести дополнительные мероприятия, посвященные обитателям подводного мира и их проявлению любви. В том числе, как утверждается, посетители узнают, как те или иные животные создают пары и как заботятся о сородичах.

Вечером того же дня в центре пройдет и творческий вечер поэтессы Ах Астаховой. Гостям мероприятия ко Дню всех влюбленных подготовили даже специальное меню.

Ранее москвичей пригласили отпраздновать и такие праздники, как Масленица и Китайский Новый год. Бизнес в столице подготовил специальные мероприятия, которые продлятся с 11 по 17 февраля.