В Москве появится «Океан любви»

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подготовил ко Дню всех влюбленных новую фотовыставку под названием «Океан любви». Об этом сообщается на сайте компании.
На выставке до конца месяца будут представлены эксклюзивные кадры жизни обитателей и людей, которые как-либо связаны с подводным миром. Не обойдется и без капибар, нерп, выдр и скатов. Такая экспозиция покажет, «как бережное и ответственное отношение помогает выстроить доверительный контакт человека с животными», пояснили в центре.
Вход в «Океан любви» останется свободным до конца месяца.
Помимо этого, 14 февраля, специалисты «Москвариума» готовы провести дополнительные мероприятия, посвященные обитателям подводного мира и их проявлению любви. В том числе, как утверждается, посетители узнают, как те или иные животные создают пары и как заботятся о сородичах.
Вечером того же дня в центре пройдет и творческий вечер поэтессы Ах Астаховой. Гостям мероприятия ко Дню всех влюбленных подготовили даже специальное меню.
Ранее москвичей пригласили отпраздновать и такие праздники, как Масленица и Китайский Новый год. Бизнес в столице подготовил специальные мероприятия, которые продлятся с 11 по 17 февраля.