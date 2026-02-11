В усадьбе Свиблово завершена реставрация храма Живоначальной Троицы

В усадьбе Свиблово завершилась комплексная реставрация храма Живоначальной Троицы.

Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

«История церкви берет начало с XIV века, когда боярин Федор Свибло приказал возвести в своем селе на берегу Яузы деревянную церковь во имя Троицы Живоначальной. Федор Андреевич занимал высокое положение при князе Дмитрии Донском и владел палатами в Московском Кремле. Башня, расположенная рядом с ними, потом была названа в его честь — Свиблова. Сегодня она больше известна как Водовзводная», — написал Мэр Москвы.

Первое достоверное упоминание храма Живоначальной Троицы относится к началу ХVII века. В это время при следующем владельце села Андрее Плещееве на месте сгоревшей церкви построили новую. В 1704–1708 годах каменное здание возвел сподвижник Петра I, губернатор Москвы Кирилл Нарышкин. Позже к храму пристроили придел святого Георгия Победоносца и колокольню.

Усадьба Свиблово в разные годы принадлежала знатным семьям Голицыных, Высоцких, Казеевых, Кожевниковых, Халатовых. В начале XIX века в ней жил историк и писатель Николай Карамзин.

Архитектура храма неоднородна и поэтому считается уникальной. В ней есть элементы нарышкинского и петровского барокко.

Реставрация коснулась как фасадов, так и интерьеров храма. Специалисты привели в порядок цоколь, кирпичную кладку, белокаменный и кирпичный декор фасадов храма и колокольни, оформление окон и дверного проема портала. Особое внимание уделили лепнине на колокольне: отреставрированы капители яруса звона и колонн.

В интерьерах были восстановлены штукатурная отделка и полы первого яруса.