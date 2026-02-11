Собянин: Завершена реставрация храма Живоначальной Троицы в усадьбе «Свиблово»

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max сообщил о завершении комплексной реставрации храма Живоначальной Троицы в усадьбе «Свиблово».

«Завершили комплексную реставрацию храма Живоначальной Троицы в усадьбе «Свиблово». История церкви берeт начало с XIV века, когда боярин Фeдор Свибло приказал возвести в своeм селе на берегу Яузы деревянную церковь во имя Троицы Живоначальной. Фeдор Андреевич занимал высокое положение при князе Дмитрии Донском и владел палатами в Московском Кремле. Башня, расположенная рядом с ними, потом была названа в его честь – Свиблова. Сегодня она больше известна как Водовзводная», – написал Собянин. Он подчеркнул, что первое достоверное упоминание храма Живоначальной Троицы относится к началу ХVII века, когда при следующем владельце села Андрее Плещееве на месте сгоревшей церкви выстраивают новую. Каменную возвeл уже сподвижник Петра I губернатор Москвы Кирилл Нарышкин в 1704–1708 годах. Позже к храму пристроили придел святого Георгия Победоносца и колокольню. В разные годы усадьба «Свиблово» принадлежала знатным семьям Голицыных, Высоцких, Казеевых, Кожевниковых, Халатовых. В начале XIX века в ней жил историк и писатель Николай Карамзин. По словам мэра, архитектура храма неоднородна и поэтому уникальна: здесь есть элементы нарышкинского и петровского барокко. Реставрация церкви коснулась как фасадов, так и интерьеров храма. Специалисты привели в порядок цоколь, кирпичную кладку, белокаменный и кирпичный декор фасадов храма и колокольни, декоративное оформление окон и дверного проeма портала храма. Особое внимание уделили лепному декору колокольни: были отреставрированы капители яруса звона и колонн. В интерьерах специалисты восстановили штукатурную отделку и отреставрировали полы первого яруса. «Храм Живоначальной Троицы – объект культурного наследия федерального значения и один из архитектурных символов северо-востока Москвы – вновь будет радовать неповторимой красотой и напоминать о своей удивительной истории», – заключил Собянин.