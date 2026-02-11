На выходные москвичам спрогнозировали потепление с мокрым снегом и дождем

В столичном регионе в предстоящие выходные ожидается теплая погода, температура воздуха превысит норму на 4-5 градусов. Пройдут смешанные осадки, которые приведут к сильной гололедице, рассказала RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, наиболее неблагоприятным по осадкам будет четверг, 12 февраля. В этот день ожидается сильный снегопад, который увеличит высоту снежного покрова на 3-5 см. При этом 13 и 15 февраля температура воздуха начнет расти и составит +1...+2 градуса. Снег на этом фоне перейдет в смешанные осадки, а затем – в дождь.