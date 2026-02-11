«Желтый» уровень опасности из-за снегопада объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за надвигающегося снегопада до утра пятницы, 13 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

— Днем в четверг, 12 февраля, а также в ночь на пятницу ожидается снег, местами по области сильный снег, также возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, образование гололедицы на дорогах, — сообщили метеорологи в беседе с ТАСС.

11 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода, днем и вечером возможен небольшой снег. Минимальная температура воздуха в Москве составит минус 13–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 16–7 градусов мороза.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что климатическая весна в Москве обычно наступает в последней декаде марта, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что морозная погода в Москве отступит только в середине февраля.