День кадета отметят в Музее Победы

17 февраля в Музее Победы отметят День кадета. В этот день клятву на верность кадетскому братству дадут ученики сразу трех московских школ.

© Вечерняя Москва

Для ребят, а также для гостей музея на Поклонной горе подготовлена и тематическая программа – праздничный концерт и лекция-презентация о Маршале Победы Георгии Жукове, которую проведет правнучку легендарного полководца.

— 17 февраля в России отмечается День кадета. Эта дата выбрана неслучайно. В 1732 году в этот день российская императрица Анна Иоанновна утвердила план устройства «Корпуса кадетов шляхетских (дворянских) детей» в Санкт-Петербурге. Именно с этого времени и принято вести историю кадетских корпусов в России, а 17 февраля считать Днем российского кадета, — отметили в Музее Победы.

Перед началом мероприятия ребята, педагоги и почетные гости возложат цветы к монументу «Скорбь» и почтут минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. А затем в величественном Зале Славы музея на Поклонной горе клятву кадет дадут более 100 школьников – это ученики московских школ №1257, №1207 и №1811. Среди почетных гостей - президент Регионального общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала Кочешкова Е.Н., Герой России Вячеслав Сивко, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев и другие.

Завершится мероприятие праздничным концертом, во время которого перед гостями выступят юные артисты Музыкального театра «На Поклонке», барабанщики и карабинеры школы №1770. Кроме того, все вместе собравшиеся исполнят песню «Служить России». Начало церемонии: 10.30.