Ефимов: Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья в России в 2025 году

Московский фонд реновации жилой застройки стал лидером рейтинга по объёму введённого жилья среди компаний-застройщиков столицы и всей России в 2025 году.

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году построили 119 домов жилой площадью около 2,3 млн кв. м. В них оборудовали более 35 тыс. квартир. Новостройки расположены во всех административных округах столицы», — сообщил Ефимов.

Впервые Московский фонд реновации возглавил рейтинг по итогам января — октября 2025 года. Сроки возведения новостроек существенно сократились за счёт современных технологий, в том числе префабов. Например, в декабре на улице Гарибальди завершили строительство дома из крупногабаритных модулей. Здание возвели за 6,5 месяца.

Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, благодаря современным технологиям, столичным стандартам и преимущественно отечественным материалам в городе возводят качественные здания.

По словам Овчинского, в 2025 году в рамках программы реновации больше всего новостроек (21 дом) возвели на юго-востоке и востоке города.

Все работы проходят по контролем Мосгосстройнадзора. С начала возведения новостроек инспекторы комитета суммарно провели на площадках более тысячи выездных проверок.

Ранее сообщалось, что жители четырёх старых домов в районе Люблино приступили к переселению в современный дом в Спортивном проезде, 6А. Осмотр квартир начался поэтапно с конца января.