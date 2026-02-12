Ледовые шоу и мастер-классы приготовили для москвичей с 13 по 15 февраля

Ледовые шоу с участием лучших фигуристов России, спектакли, концерты, мастер-классы, спортивные игры и многое другое пройдут в Москве с 13 по 15 февраля. Как сообщает портал мэра и правительства столицы, вход на большинство из мероприятий свободный, на некоторые необходимо пройти регистрацию.

Ледовые шоу и дискотека на коньках

Развлекательная программа "Тропический драйв" с танцевальными мастер-классами, флэшмобом, конкурсами и розыгрышами призов ожидает жителей столицы 13 февраля с 17:30 до 21:30 на катке ВДНХ. Посетить мероприятие можно по билету на каток.

В этот же день в 17:00 у катка в районе Капотня покажут ледовое шоу "Буратино" в формате винтажного цирка. В постановке участвуют восемь персонажей, включая Деда Мороза, Снегурочку, Буратино, Мальвину и Карабаса-Барабаса.

В Тимирязевском районе (улица Костякова, напротив дома 17) в этот день также в 17:00 пройдет иммерсивное шоу "Лукоморье", вдохновленное сказками поэта, драматурга и прозаика Александра Пушкина. Зрителей ждут песни, танцы, интерактивы, среди которых зимние игры с лешим, ловля золотой рыбки, шоу мыльных пузырей "Зелье счастья" Бабы-яги и викторина Кощея Бессмертного. Рядом пройдет квиз о жизни и произведениях Пушкина, а после спектакля можно будет сфотографироваться с артистами.

На катке в саду "Эрмитаж" 13 февраля с 17:00 до 20:00 можно будет посетить дискотеку "Лед в огне: топ-хиты сада" с диджей-сетом. Катание на коньках под популярные треки – по билету, а просмотр программы с территории катка – бесплатно.

Ледовое шоу "Белоснежка" с участием ведущих российских фигуристов покажут 14 февраля с 14:00 до 14:45 и с 15:30 до 16:15 на катке площадки "Святоозерская". А 15 февраля в те же часы шоу можно будет посмотреть на катке фестивальной площадки "Перерва".

Мастер-классы и настольные игры в "Музеоне"

Заняться творчеством жители и гости столицы смогут в арт-павильоне "Фабрика подарков" в парке искусств "Музеон". Например, 13 февраля с 17:00 до 18:30 там пройдет мастер-класс по рисованию пейзажей.

14 февраля с 17:00 до 18:30 пройдет мастер-класс по квиллингу, на котором можно будет научиться создавать изящные композиции из скрученных бумажных полосок, а с 19:30 до 21:00 – сделать праздничные открытки.

С 21:00 до 22:00 в этот же день откроется игровая зона с настольными играми: шахматы, шашки, "Уно", "Крокодил", "Мафия" и другими.

А в наступающее воскресенье,15 февраля, с 17:00 до 18:30 москвичей приглашают на мастер-класс по скетчингу, участники которого познакомятся с различными техниками рисования и создадут первый скетч. С 19:30 до 21:00 состоится занятие по каллиграфии.

Хоккей в валенках и спортивные фестивали

14 февраля на фестивале "Московские традиции" гостей ждут такие игры, как хоккей в валенках, керлинг, снежный дартс и хоккейный бильярд. Мероприятия пройдут с 11:30 до 16:45 у арки главного входа Парка Горького, с 10:00 до 15:00 – на Царской набережной в "Коломенском", с 17:00 до 21:00 – на катке стадиона "РЖД Арена" и с 10:00 до 13:00 – на катках "Авангард" и конноспортивного комплекса "Битца".

В 10:00 на искусственном катке по адресу улица Уткина, д. 41б (Соколиная Гора) пройдет турнир по хоккею на Кубок префекта ВАО. В нем примут участие любительские команды округа. Победители получат кубки, медали и другие призы. Для зрителей подготовили концерт и активные игры на льду, а также горячий чай.

На катке ВДНХ с 11:00 до 20:00 пройдет конькобежный фестиваль "Московские молнии" с соревнованиями для граждан всех возрастов, конкурсами, викторинами, лотереей, а также встречей со спортсменами и олимпийскими чемпионами. Для желающих поучаствовать необходимо пройти регистрацию на месте.

С 14:30 до 17:30 на катке "Южный" олимпийского комплекса "Лужники" состоится фестиваль "Сердца на льду" с катанием на коньках, конкурсами и фотозонами. С 14:40 до 15:40 пройдут мастер-классы Александры Трусовой и Макара Игнатова. Для участия необходима регистрация.

В 16:00 на катке района Ново-Переделкино (Новоорловская улица, владение 5а) стартует спортивно-игровая программа "Два валенка – пара" для гостей от 7 лет. В программе – перетягивание каната, эстафеты, игры на ловкость и метание валенка. За здоровье можно не переживать – каток оснащен теплой раздевалкой и аппаратом с горячими напитками.

Спортивные игры в парках

Семьи с детьми приглашаются на турниры по силовым видам спорта: 14 февраля с 14:00 до 16:00 в сквере "Надежда" и 15 февраля с 14:00 до 16:00 в детском парке "Фили".

На игры в городки и бои на мечах пройдут 14 февраля с 14:00 до 16:00 у ротонды на бульваре Генерала Карбышева и 15 февраля с 14:00 до 16:00 – на площади Туве Янссон.

Турниры по лазертагу и мини-ориентированию ждут 14 февраля с 14:00 до 16:00 в Липовом парке и 15 февраля с 14:00 до 16:00 – в сквере у транспортно-пересадочного узла "Некрасовка".

Турнир по брумболу пройдет 15 февраля с 12:00 до 14:00 в культурном центре "Новослободский". Тренировки по тег-регби состоятся 14 февраля с 14:00 до 16:00 на Нагатинской набережной и 15 февраля с 14:00 до 16:00 – в сквере имени М. П. Судакова.

Соревнования по перетягиванию палки, боям подушками на бревне и прыжкам в мешках можно будет посетить 14 февраля с 12:00 до 14:00 на площади Туве Янссон и 15 февраля с 12:00 до 14:00 – в Липовом парке.

Спортивно-логические игры пройдут 14 февраля с 14:00 до 16:00 на площади Туве Янссон и 15 февраля с 14:00 до 16:00 – в Липовом парке. Веселые старты с батутами и аттракционами ждут участников 15 февраля с 14:00 до 16:00 у культурного центра "Новослободский".

Игры народов мира – корнхол, жульбак и кульбутто – можно будет опробовать 14 февраля с 14:00 до 16:00 в Фестивальном парке.

С 13 по 15 февраля в "Лужниках" пройдет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова" с массовыми стартами, соревнованиями профессионалов, гонкой звезд, лыжной эстафетой для пар и другими активностями.

Восточные танцы, стендап, спектакль и встреча с психологом

В фудхолле "Дружба-Москва" 13 февраля с 19:00 до 20:20 выступят резиденты юмористических телевизионных проектов – Ольга Егорчева, Анна Семенова и Юля Поломина.

А 15 февраля на первом этаже районного центра "Место встречи "Родина" с 11:30 до 12:30 пройдет встреча "Спокойный родитель – уверенный ребенок" с психологом Натальей Кирбаевой. На мероприятии будут обсуждать влияние эмоций родителей на детей, способы поддержки без давления. Вход бесплатный по регистрации.

В этот же день с 16:00 до 17:00 на третьем этаже районного центра "Место встречи "София" москвичи смогут прийти на концерт восточных танцев от участников школы "Альби".

С 12:00 до 13:00 также 15 февраля в залах музея-заповедника "Царицыно" детей приглашают на спектакль "По следам Нового года". Зрители почувствуют себя героями разных эпох и совершат виртуальную прогулку по Москве – от белокаменных палат Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной и Гостиного Двора XVII века до усадьбы Долгоруковых – Бобринских и дореволюционного магазина "Мюр и Мерилиз".

Чайная станция и путешествие по усадьбам столицы

В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" 14 и 15 февраля на Манежной площади с 10:00 до 22:00 будет работать ретрофотоателье. С помощью актеров и костюмеров гости смогут подобрать себе наряд и аксессуары, а затем сделать снимок в стиле прошлых эпох. Сеансы пройдут с 10:00 до 13:00, 14:00 до 17:00 и 18:00 до 21:00. В перерывах состоятся литературные чтения.

На флагманской площадке фестиваля в музее-заповеднике "Коломенское" ретрофотоателье будет открыто с 11:00 до 21:00. В это время там пройдет дворянский променад: актеры в исторических костюмах, интерактивы, игры дворян, тир и сценки из жизни усадеб.

Также 14 и 15 февраля с 11:00 до 21:00 в "Коломенском" будет работать усадебная почта. Гости смогут подписать открытку с видами московских усадеб и отправить ее в любую точку России. С 12:00 до 16:00 состоится мастер-класс "Зимние открытки". Сеансы – с 12:00 до 13:00, 13:30 до 14:30 и 15:00 до 16:00.

В эти же дни с 15:00 до 21:00 будет открыта чайная станция, созданная вместе с проектом "Московское чаепитие": самовар на украшенных санях и актер-самоварщик, который пригласит всех желающих присоединиться к чаепитию.

Ежедневно до 28 февраля гости фестиваля могут пройти игру-исследование по 14 старинным особнякам Москвы. Карты выдаются в любой усадьбе-участнице, фотосалоне "Усадьбы Москвы" на Манежной площади или информационных зонах на Болотной площади и Тверском бульваре. Первый штамп бесплатный. А за 5, 7 и 14 штампов предусмотрены подарки. Игроки, собравшие 14 штампов до 25 февраля, участвуют в розыгрыше суперприза – чаепития с актером Милошем Биковичем.

Ярмарка и масленица на фестивальных площадках

14 и 15 февраля на фестивальных площадках "Ореховый бульвар", "Бульвар Дмитрия Донского", "Профсоюзная" и "Куркино" в 13:00 пройдут бесплатные мастер-классы по выпечке тонких пшеничных блинов с грибной и сырной начинкой, а в 15:00 – по приготовлению жаркого с картофелем и специями.

На площадках "Гольяново", "Краснодарская" и "Серебрякова" 14 и 15 февраля также научат печь блины с начинкой из сыра сулугуни (в 13:00) и готовить сытное жаркое в (15:00).

Тверской бульвар превратится в галерею масленичных елей в стиле российских бьюти-брендов. В зимнем клубе "Москва" можно будет поиграть в боулинг, петанк, салки и другие игры, а также посетить мастер-классы, розыгрыши и лекции. В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" на Тверском бульваре пройдут музыкальные переклички, зимние усадебные забавы, игры на смекалку, импровизационные сценки и танцевальные баталии.

Для гостей будет открыт маркет локальных брендов с мероприятиями. Например, 13 февраля с 17:00 до 20:00 пройдут мини-лекции "Весенний уход" и мастер-классы по изготовлению куклы Масленицы и обвесов для сумок. Мастер-классы по макияжу пройдут 13 февраля с 17:00 до 19:00 и 14 февраля с 12:00 до 17:00. Вход свободный, но места ограничены.

В Московском дворце пионеров ежедневно с 09:00 до 22:00 работает ярмарка: авторские подарки, сладости, напитки, продукция студентов колледжей и педагогов центров дополнительного образования. Ассортимент обновляется регулярно.

Проект "Зима в Москве" объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов, предлагая культурные, образовательные и спортивные программы, создавая условия для творчества, активного отдыха и общения. Особое внимание уделено поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей.

Ранее сообщалось, что в рамках "Зимы в Москве" с 14 по 22 февраля на двух площадках пройдет фестиваль "Московские сани".

Мероприятие состоится на территории "Лужников". Там подготовили творческую зону, где можно создать декор для саней и кастомизировать их для участия в выставке, которая откроется в спорткомплексе "Лата Трэк". Также все желающие смогут присоединиться к мастер-классам. На этой же площадке будет проходить регистрация на финальный день фестиваля.