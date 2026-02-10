В 2026 году в Москве заменят рекордное количество лифтов

В столице идет замена лифтов, как и положено по нормам, в год окончания их 25-летнего срока службы. В этом году обещают заменить рекордное количество подъемников - более 5,5 тысячи. Для сравнения: в прошлом году поставили чуть больше четырех тысяч лифтов, а годом ранее - всего 2,5 тысячи. Расскажу, где и какими именно подъемниками заменят устаревшие лифты.

По данным комплекса городского хозяйства, программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена в 2018 году. В отличие от других регионов столица срок службы лифтов не продлевает. Как уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, больше всего заменят в этом году в Юго-Западном округе - 816. На втором месте - Южный округ, где замене подлежат 764 подъемника, а завершает тройку Восточный округ, где заменят 672 лифта. В остальных округах города работы тоже будут вестись, но в меньшем объеме.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы, для выполнения региональной программы капремонта жилого фонда в России в этом году впервые заключены специальные офсетные контракты. По ним Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы поставят до 2030 года более 43 тысяч лифтов. Вне зависимости от производителя будет установлено качественное оборудование. "Каждый "капитальный лифт" будет красивым, удобным и высокотехнологичным, отвечающим нормам безопасности пассажира, - рассказал "РГ" начальник управления лифтового хозяйства Фонда капитального ремонта Москвы Максим Коробков. - В новых лифтах увеличена грузоподъемность с 320 до 400, а также с 500 до 630 килограммов. Шире стали двери - проем увеличен с 650 до 700 сантиметров. По всей ширине проема установлена световая завеса, которая не даст двери закрыться, если есть помехи". Максим Коробков отметил, что все кабины новых лифтов износостойкие, антивандальные, а этажные двери еще и противопожарные. В отделках использованы металлопласт и рифленый алюминий. Панели управления сделаны из шлифованной нержавеющей стали. Во всех подъемниках устанавливаются цветной дисплей, зеркало и поручень на одной из стенок. Увеличена и скорость движения - до метра в секунду. Вместе с кабиной в лифтах меняется все оборудование: лебедки, частотно-регулируемые приводы и прочее. К слову, на днях Карачаровский лифтостроительный завод запустил новую конвейерную линию по изготовлению отечественных безредукторных лебедок, так что сложный вопрос с недостатком этих деталей закрыт.

Кстати, если в подъезде требуют замены несколько лифтов, то меняют их по очереди. Если с новыми лифтами часто возникают проблемы, нужно обращаться в управляющую компанию или в Ростехнадзор, с 2023 года контролирующий состояние лифтового хозяйства в стране.