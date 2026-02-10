В одном районе Москвы внезапно появился снежный зоопарк

В одном из районов Юго-Западного административного округа Москвы внезапно появился снежный зоопарк. Внимание на него обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о районе Коньково. На фотографиях, сделанных одним из местных жителей, можно увидеть фигуры льва, кота и двух собак, которые создал другой местный житель. Некоторые из снежных скульптур мужчина расположил прямо на автомобилях.

«Житель Коньково не мог спокойно ходить мимо снежных завалов и превратил их в произведения искусства», — прокомментировал работы москвича автор публикации.

В комментариях пользователи положительно оценили подобное творчество. При этом некоторых из них расстроились из-за недолговечности фигур, которые растают в ближайшую оттепель или при очистке машины от снега.

Ранее в этот же день стало известно, что жители другого района столицы, Щукино, построили во дворе дома иглу.