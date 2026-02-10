Пожар на Пресненском Валу в Москве ликвидировали

Пожар, который произошел в жилом доме на Пресненском Валу в Москве, ликвидировали.

Об этом во вторник, 10 февраля, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

— Пожар полностью ликвидирован на площади 300 квадратных метров. Силами пожарных спасены 37 человек. Девять человек обратились за медицинской помощью, — говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX.

В ликвидации былиучаствовали 95 специалистов и 27 единиц техники.

Пожар начался вечером во вторник, 10 февраля. Загорелся дом № 5 на Пресненском Валу. Возгоранию оперативно присвоили повышенный ранг сложности.

Позже в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как пожарные спасают людей из горящего дома. Известно, что в результате происшествия пострадали трое детей и пожарный.