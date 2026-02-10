Движение на Красной Пресне перекрыли из-за пожара в жилом доме

В связи с пожаром в жилом доме № 5 на Пресненском Валу движение транспорта от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской было временно остановлено в обоих направлениях.

Об этом во вторник, 10 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал ведомства.

Пожар в доме на Пресненском Валу произошел 10 февраля. По данным оперативных служб, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Позднее в Сети появились кадры, на которых видно спасение людей из горящего здания.

По неподтвержденным данным, огонь охватил лестницу с первого по восьмой этаж. Кроме того, сильное задымление охватило почти несколько квартир, а также кровлю дома с деревянными перекрытиями. Возгорание якобы началось в комнате консьержа, после чего огонь быстро охватил несколько этажей и квартир.