Открытки из Музея Победы разлетятся по стране

Музей Победы совместно с АО «Почта России» 10 февраля запустил новый проект «Письмо из Музея Победы». Теперь каждый посетитель сможет отправить открытку своим родным и близким, находящимся как в России, так и за рубежом, во время посещения музея на Поклонной горе.

© Вечерняя Москва

— Этот проект объединяет историческую традицию переписки и современный музейный опыт, создавая теплую эмоциональную связь между поколениями. Никакие электронные сообщения не смогут передать искренние чувства так, как это сделает настоящее бумажное письмо или открытка, — отметили в Музее Победы.

Чтобы отправить послание, посетителю необходимо будет приобрести в сувенирных магазинах Музея Победы почтовую марку и открытку из специальной коллекции с тематическим дизайном, который включает виды музея на Поклонной горе и реплики исторических открыток из музейных фондов. Затем открытку с почтовой маркой можно опустить в винтажный почтовый ящик, также установленный в Музее Победы.

— Эта открытка будет потрясающим сувениром для вас и для того, кому вы ее отправите. И, возможно, через 5, 10, 20 лет вы случайно найдете этот сувенир или ваш друг из другого города найдет его на полке и вспомнит вас, — отметил почетный гость мероприятия, депутат Мосгордумы, музыкант Родион Газманов.

Все открытки и письма будут передаваться Почте России, а затем — доставляться по указанным адресам.

— Во времена Великой Отечественной войны почта была единственной связью между фронтом и тылом. Сегодня, несмотря на цифровизацию, почта по-прежнему играет важную социальную роль и продолжает отправлять письма и открытки в привычном бумажном формате. Пусть каждая открытка, отправленная из музея, станет напоминанием о ценности нашего мира и памяти о наших героях, — подчеркнула директор группы регионов Москва и Черноземье АО «Почта России» Ксения Ефимова.

Первыми участниками проекта стали юные гости Музея Победы. Многие школьники впервые в жизни заполняли настоящие открытки. Ребята отправили послания своим бабушкам и дедушкам.