Москвичей назвали лидерами по количеству свиданий

Москва стала лидером по количеству свиданий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование геосервиса 2ГИС.

В месяц москвичи могут позволить себе 24 свидания. При этом на романтическую встречу у них уходит семь тысяч рублей — это самая высокая стоимость в рейтинге. В нее входит ужин на двоих в ресторане и букет из семи красных роз.

Также чаще всего ходят на свидания в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге — 20 и 18 свиданий в месяц соответственно. Петербург эксперты назвали столицей наилучших мест для романтических встреч.

При этом лучшая атмосфера для свиданий, по результатам исследования, в Новосибирске, Омске, Челябинске и Уфе. Москва в этом списке оказалась внизу рейтинга.

В прошлом году стоимость свидания в Москве составляла 6990 рублей. В ходе исследования также учитывалась стоимость романтического ужина в ресторане и букета цветов.