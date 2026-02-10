Собянин принял участие в Международном конгрессе государственного управления

Международный конгресс государственного управления начал работу в РАНХиГС с 10 по 13 февраля. Площадка станет центром обмена лучшими практиками для повышения качества госуправления.

© Вечерняя Москва

В пленарном заседании «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом» участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Те изменения, которые требовались на тот период, назрели, неважно, кто о чем говорил, все понимали, что они назрели. Как это делать, с какой скоростью — другой вопрос. Мы настолько в то время отстали в области транспорта, здравоохранения, общественных пространств, что у нас не было времени делать то, что сделали в Европе за предыдущие 40 лет. Нам это же нужно было сделать буквально за 5–10 лет, — подчеркнул Собянин.

По словам мэра, все изменения проводятся в интересах жителей, а их скорость и качество зависят от компетенции управленцев и четкой ориентации на результат. Собянин отметил, что важна команда, нацеленная на достижение практического эффекта, а не формального процесса.

Он добавил, что жители ждут эффективной работы базовых городских систем — канализации, тепла, света, уборки дворов, транспорта и здравоохранения. Главная цель реформ, по его словам, — улучшение повседневной жизни москвичей и удовлетворение их базовых потребностей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Собянин на пленарной сессии также заявил, что все изменения в городе реализуются прежде всего для его жителей, а не «для галочки».