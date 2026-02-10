Москвичей предупредили о первом в году дожде

Под конец рабочей недели в столичный регион придет первый с начала 2026 года дождь.

Об этом рассказал представитель Гидрометцентра.

"Днем в пятницу, 13 февраля, в столичном регионе прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя", - передает его слова ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что вместе с осадками в Москве и Подмосковье ожидается потепление. Так, в ночь на 13 февраля столбики термометров покажут минус 1-3 градуса в столице и минус 1-6 градусов по области, днем температура воздуха может вырасти до трех градусов тепла.

Также в пятницу прогнозируется южный ветер со скоростью 5-10 м/с. На дорогах возможна гололедица.