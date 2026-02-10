«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Москве с четверга

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве с четверга, 12 февраля.

Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения с 9:00 12 февраля до 9:00 13 февраля. Днем 12 февраля и ночью 13 февраля местами ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях; гололедица на дорогах», – говорится в сообщении.

В Московской области аналогичное предупреждение действует до 23:00 15 февраля.

Кроме того, в области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. «Снег/обледенение. Период предупреждения с 9:00 12 февраля до 9:00 13 февраля. Днем 12 февраля и ночью 13 февраля местами ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами сильный снег; в отдельных районах налипание мокрого снега на проводах и деревьях; гололедица на дорогах», – уточняет Гидрометцентр.