Собянин: Все изменения, происходящие в городе, не для галочки, а для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Международного конгресса государственного управления — 2026 сообщил, что все изменения в городе реализуются прежде всего для его жителей, а не «для галочки».

© Вечерняя Москва

— Все эти изменения — не для галочки. Они для москвичей. И ты когда это делаешь, должен понимать, что в конечном счeте от этого выиграет москвич, — сказал он.

Глава города подчеркнул, что понимание этих процессов требует скорости и качества работы, и важно быть уверенным, что принимаемые решения принесут реальную пользу столице, передает агентство городских новостей «Москва».

Так, Собянин рассказал о развитии московской противопожарно-спасательной службы. За 15 лет в Москве построили 26 зданий пожарных депо в рамках Адресной инвестиционной программы — их общая площадь составляет более 95 тысяч квадратных метров.

До этого мэр Москвы в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о программах повышения качества медпомощи в столице. В 2025 году специалисты закончили реконструкцию амбулаторного звена и переходят к полному обновлению стационаров.