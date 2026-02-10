Электробусы вышли на маршрут №776 на востоке Москвы

Два электробуса российского производства вышли на маршрут на востоке столицы. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В городе продолжают развивать экологичный наземный городской транспорт: комфортная и безопасная техника доставляет пассажиров к станциям рельсового каркаса, а также к важным социальным, культурным, спортивным объектам и точкам притяжения.

Электробусы вышли на маршрут 776, который проходит у метро «Новогиреево» и одноименной станции МЦД.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать сеть электробусных маршрутов. Транспорт на электротяге приходит в столицу и заменяет автобусы. Это повышает комфорт в поездках и улучшает экологию. На новом маршруте в ВАО курсируют два современных электробуса российского производства, — добавил Максим Ликсутов.

Электробусы нового поколения КАМАЗ-52222 курсируют в трех районах Восточного административного округа: Ивановское, Новогиреево и Перово.

С 7 февраля добавят 10 остановок для 20 маршрутов и изменят три маршрута автобусов и электробусов. Теперь транспорт станет ходить чаще и будет подъезжать к новым ЖК и станциям рельсового каркаса.