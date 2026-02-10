Собянин рассказал о развитии московской противопожарно-спасательной службы
Одной из главных задач столичного правительства является защита города от пожаров и других угроз. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 10 февраля, рассказал, как столица развивает инфраструктуру пожарно-спасательной службы.
— Столица растет, и вместе с ней должен расти пожарно‑спасательный гарнизон. Поэтому мы ежегодно строим новые пожарные депо, реконструируем объекты, закупаем много современного оборудования, в том числе тяжелую и уникальную технику, — уточнил глава города в мессенджере MAX.
За 15 лет в Москве построили 26 зданий пожарных депо в рамках Адресной инвестиционной программы — их общая площадь составляет более 95 тысяч квадратных метров.
В прошлом году были созданы пять новых пожарно-спасательных отрядов противопожарной службы. Они работают в районах Бекасово, Филимонковский, Щербинка, Коммунарка, на «Полуострове ЗИЛ» и в Даниловском районе.
