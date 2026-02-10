В Московском зоопарке обживается белая медведица из тайги

Белая медведица из Красноярского края обживается в Московском зоопарке. В центре воспроизводства редких видов животных ей выделили два вольера с берлогой и бассейном.

Жилище уединенное – вдали от туристической тропы. Впрочем, нелюдимой хищницу назвать сложно: в январе самка нанесла визит рыбакам, отойдя от своего ареала обитания на 400 километров, чем и привлекла внимание специалистов.

Медведицу выловили в тайге и осмотрели ветеринары. Выяснилось, что у самки сломан клык, а потому она не могла самостоятельно охотиться. Чтобы подарить краснокнижному животному шанс на жизнь, ее перевезли на постоянное место жительства в Подмосковье.