Москву вновь завалит снегом

В Москве ожидаются новые сильные снегопады. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В четверг, 12 февраля, по словам синоптика, в столице прогнозируются осадки в виде снега, переходящего в мокрый, который не увеличит, а «придавит сугробы». В пятницу-субботу в Москве ожидается оттепель и снежная морось, из-за которой сугробы еще немного просядут. Однако в воскресенье, 15 февраля, в столичном регионе ударят морозы — до минус 10–15 градусов, из-за чего на поверхностях будет появляться ледяная корка, предупредил Шувалов.

С 16 по 20 февраля в Москве и Подмосковье ожидается повторение январских снегопадов — с юга России на Европейскую часть страны придут два южных циклона, «каждый из которых даст приблизительно по 10-15 мм осадков», отметил метеоролог. Поэтому, к концу февраля высота снежного покрова в Твери, Москве, Туле, Рязани снова преодолеет полуметровую отметку. В Арзамасе, Тамбове и Нижнем Новгороде сугробы достигнут за 80 см, а в Саранске — 100 см.

До этого синоптики предупредили об аномальной погоде в некоторых регионах России.