Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс «Новатор Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 10 февраля, открыл прием заявок на седьмой конкурс инновационных разработок «Новатор Москвы».

© Вечерняя Москва

— Ждем тех, кто создает технологические решения, хочет вывести их на рынок и внедрить в городскую среду, — сказал он.

По словам Собянина, конкурс проходит в трех номинациях: «Проект будущего» для разработок на ранней стадии, «Меняющие реальность» для готовых прототипов с бизнес-моделью и «Лидеры инноваций» для команд с готовым продуктом и зарегистрированным юрлицом. В каждой номинации выделено шесть ключевых направлений, значимых для города.

Мэр добавил в своем блоге в МАХ, что победители получат до 1,5 миллиона рублей на развитие проектов. Заявки принимаются до 5 мая от участников от 14 лет, как индивидуально, так и командами до пяти человек, подробности и регистрация доступны на сайте проекта.

Ранее глава города заявил, что Москва активно поддерживает технологические разработки в области протезирования, реабилитации и адаптации. В разработке инноваций принимают участие программы «Академия инноваторов», «Новатор Москвы», а также центр ассистивных технологий «Феникс».