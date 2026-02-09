Москвичам рассказали о погоде на Масленицу

На Масленицу в Москве ожидается зимняя погода со снегом и умеренными морозами.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

«Следующая, масленичная неделя будет, скорее, с зимними характеристиками погоды: с небольшим снегом, который будет не каждый день», — отметил синоптик.

По его словам, ночью столичные столбики термометров покажут минус 9-14 градусов, а днем — минус 3-9 градусов. Такие показатели считаются ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что с 13 февраля в Центральной России начнется оттепель. При этом погода будет мрачной: россиян ожидают гололедица и осадки всех трех видов.