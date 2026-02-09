Собянин доложил Путину о помощи Москвы в восстановлении Донецка и Луганска

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник, 9 февраля, сообщил, что столица продолжает оказывать помощь Донецку и Луганску.

© Вечерняя Москва

— Мы не забываем и о своих побратимах: продолжаем работать с Донецком, Луганском. Помогаем им реконструировать, строить, ремонтировать инженерные коммуникации. В том же Донецке активно занимаемся водопроводами, ремонтом, уменьшением потерь водоснабжения и так далее, — отметил Собянин.

Он добавил, что специалисты столицы строят и реконструируют целый ряд объектов в этих городах, передает канал мэра Москвы в мессенджере MAX.

— Спасибо москвичам и вам, вашей команде за эту поддержку регионов. Спасибо большое, — сказал Путин.

Сергей Собянин в ходе встречи с президентом России также доложил об использовании в стране ИИ-сервисов столицы в регионах. Он отметил, что Москва — признанный российский лидер цифровизации медицины.

В рамках встречи глава города рассказал, что экономика столицы сохранила положительную динамику развития в 2025 году. Москва поддерживает развитие высокотехнологичных производств и промышленности.