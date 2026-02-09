На ВДНХ прошел благотворительный день

"Катайся и помогай"! На ВДНХ прошёл благотворительный день - каждый мог стать участником по-настоящему звёздного заезда.

Известные актёры, театральные мастер классы - прямо там, на одном из самых больших катков страны. Тем, кто пришёл на праздник без соответствующего костюма, на входе выдавали карнавальную маску.

На льду можно было встретить героев любимых сказок, но главное - прокатиться всем вместе - в шумной, но такой доброй компании. В ежегодной акции участвуют четыре благотворительных фонда, все средства от продажи билетов и проката коньков пойдут на поддержку тех, кто нуждается в помощи.