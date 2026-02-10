Собянин: Программа реновации полностью выполнена в 12 районах Москвы

Программа реновации в столице выполнена уже более чем на четверть. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в новые квартиры переедут около миллиона жителей столицы. В кварталах реновации создадут качественную и комфортную городскую среду.

Всего в программу реновации включено около 5200 домов — это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров.

В прошлом году при строительстве внедрялись передовые технологии, которые позволили ускорить ввод и повысить качество жилья, возводимого по программе реновации.

— В новые квартиры въехали или переезжают порядка 258 тысяч москвичей. Они получили не только комфортное жилье, но и городскую среду нового уровня рядом с домом, — написал Собянин в своем канале в МАХ.

Ранее мэр Москвы во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в этом году переселили 250 тысяч человек, а объем строительства жилья превысил два миллиона квадратных метров.

Например, в Юго-Западном административном округе Москвы построили новый жилой дом в рамках программы реновации. Жилой комплекс расположен по адресу улица Херсонская, дом 8.