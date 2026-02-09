Собянин доложил Путину о системной работе по подготовке кадров в Москве

Москва обеспечивает кадрами приоритетные отрасли экономики РФ. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

© Вечерняя Москва

В городе создали четыре флагманских центра по среднему профессиональному образованию: сейчас в разных районах столицы строят еще семь колледжей.

— Решили делать эти колледжи уже не утилитарные, а делать колледжи, которые были бы, во-первых, украшением города — здания, а во-вторых, по своему качеству технологий не уступали вузовским площадкам. Потому что Вы правильно говорили о том, что потребность в высококвалифицированных кадрах, рабочих кадрах значительно больше, чем в высшем образовании, — цитирует мэра сайт Кремля.

Ранее Собянин рассказал, что прошлый год стал успешным для развития системы специального профессионального образования. Так, в столице модернизировали почти 90 процентов учебных планов, благодаря чему 70 процентов времени обучения студенты отдают практике.

По словам мэра, в ближайшие два года в столице полностью обновятся образовательные программы в колледжах. Кроме того, Москва готовится расширить партнерство с организациями для трудоустройства выпускников колледжей и продолжить развитие системы профориентирования школьников.