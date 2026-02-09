Собянин доложил Путину о планах обновления московских стационаров

Мэр Москвы Собянин Собянин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о планах обновления московских стационаров.

«Как я вам докладывал, мы запроектировали и строим большие комплексы, ряд из них построен, ряд таких клиник находится в стадии проектирования и строительства. В этом году мы запустим 62-ю больницу, это онкологическая клиника. Приступили к строительству Склифа (новый комплекс НИИ скорой помощи имени Склифосовского – прим. Агентства «Москва»), 52-й больницы, новой детской больницы и так далее», – сказал Собянин.

Он добавил, что власти Москвы ставят перед собой задачу создать клиники будущего.