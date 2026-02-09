Собянин доложил Путину о рекордном туристическом потоке в Москву

Москву, по предварительным данным, в 2025 году посетили 26 миллионов туристов. Это рекордный показатель, сообщил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

"Креативная индустрия находится на стыке дизайна, интерьера, кино и так далее. Мы помимо каких-то городских мероприятий, активно работаем со странами БРИКС", – отметил мэр.

По его словам, много туристов побывали в столице именно благодаря проведению в прошлом году нескольких форумов БРИКС. Чаще всего приезжали гости из Китая, арабских стран и Индии.

Поэтому, отметил градоначальник, не связанные между собой на первый взгляд направления приносят взаимовыгоду, дополняя экономику.

Ранее сообщалось, что Москва заключила 10 соглашений с российскими регионами по взаимному наращиванию туристических потоков. В их числе – совместные проекты, направленные на развитие делового туризма и продвижение турпредложений, в частности, через цифровой сервис Russpass.