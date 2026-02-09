Собянин рассказал, какие социальные объекты построят в Москве в 2026 году

В Москве утвердили планы по строительству жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости в 2026 году. Так, в этом году возведут более 100 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов, Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что в текущем году специалисты планируют завершить комплексную реконструкцию Центрального московского ипподрома на Беговой улице и стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, а также ввести в эксплуатацию новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове.

С 2011 года в Москве построили 164,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 72 миллионов квадратных метров жилья. Эти показатели превышают совокупный объем застройки любого из российских городов-миллионников, за исключением Санкт-Петербурга.

— В прошлом году Градостроительный комплекс успешно справился со всеми задачами и поставил несколько рекордов: по общему вводу недвижимости в Москве — построено 10 процентов от нового фонда, возведенного за последние 15 лет; по вводу жилья для целей программы реновации — около 2,3 миллиона квадратных метров, — написал Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Ранее мэр Москвы во время встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в этом году переселили 250 тысяч человек, а объем строительства жилья превысил два миллиона квадратных метров.