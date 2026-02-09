Собянин заявил о планах удвоить протяженность московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах удвоить протяженность столичного метро.

«Продолжаем строить метро. Открывали с вами Троицкую линию, первую очередь. Сейчас полным ходом идeт строительство нескольких направлений: Рублeво-Архангельское, Троицкая – вторая очередь, Бирюлeвская ветка метро. Приняли решение о проектировании и строительстве в сторону «Сколково» ещe одной линии метро», – сказал мэр.

Мэр отметил, что в целом та программа, которая обсуждалась с президентом в предыдущие годы, «мы ее всю стараемся полностью выполнять».