Десятки площадок, блины и мастер-классы: в Москве пройдет фестиваль «Масленица»

С 13 по 22 февраля в столице пройдет фестиваль «Масленица». В разных районах будет работать около 30 площадок. Всех желающих приглашают попробовать блины, присоединиться к кулинарным и творческим мастер-классам, спортивным состязаниям и интерактивным программам, посетить музыкальные выступления и спектакли по мотивам сказок. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

© ресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

«Горожане и туристы смогут познакомиться с праздничными традициями разных регионов России, освоить азы ткачества и художественной росписи, приготовить сытные угощения», — рассказала Наталья Сергунина.

Главной локацией фестиваля станет Тверской бульвар. Здесь запланированы выступления оркестра, театрализованные постановки и спортивные квесты. Гостям также представят продукцию отечественных брендов: косметику, декор для дома, свечи, аксессуары, сладкие подарки.

© ресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На Тверской площади посетителям предложат сделать своими руками гирлянды из фетра и атласных лент, а еще народные куклы.

Участники мастер-классов на площадке на Коптевском бульваре займутся росписью по дереву, на улице Адмирала Руднева — лепкой игрушек из глины, а на улице Матвеевская — созданием салфеток с кружевом.

Кулинарные занятия проведут сразу в нескольких локациях, в том числе на Ореховом бульваре, улице Святоозерская и Теплый Стан. На уроках будут готовить блины с ягодами, мясом, творогом и прочими начинками.

© ресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Одна из особенностей фестиваля в этом году — оформление площадок в национальном стиле. Так, для события придумали более 300 уникальных кукол, а среди элементов декора будут фигурки лошадей, пряников, леденцов и многое другое.

Афишу и адреса всех локаций опубликуют в туристическом сервисе Russpass. Чтобы посмотреть расписание мероприятий, нужно будет выбрать интересующую площадку на интерактивной карте.

© ресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Фестиваль станет частью главного проекта сезона — «Зимы в Москве», который направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.