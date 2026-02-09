Синоптик рассказала, когда наступит климатическая весна в Москве

Климатическая весна может наступить в Москве ближе к концу марта. Об этом aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Климатическая весна, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной, как правило начинается в последней декаде марта. Пока рано говорить о точных сроках этого года", — сообщила эксперт.

По ее словам, сильных морозов в этом году уже также не ожидается. Синоптик объяснила, что в основном пик похолодания приходится на стык января и февраля.

До этого глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что ближе к 12-14 февраля в Москве и Московской области ожидается первая в 2026 году оттепель. В это время воздух прогреется до +2 °C. По словам эксперта, на День святого Валентина придется пик оттепели. Однако в начале Масленицы, которая выпадает на 16 февраля, вернется холодная погода.