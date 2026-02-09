Музей Москвы представил программу выставок на 2026 год

В программу войдут три масштабных проекта: о подвиге народного ополчения 1941 года, визуальном образе столицы сквозь призму плаката и творческом наследии саратовской художественной школы.

Музей Москвы подготовил новые выставочные проекты, которые будут представлены посетителям в 2026 году. Программа реализуется при поддержке столичного Департамента культуры.

«Сегодня Музей Москвы входит в тройку самых посещаемых наших музеев — это крупнейший выставочный и научный центр, который занимается изучением многовековой истории нашего города. Кроме того, он знакомит с ней посетителей всех возрастов в доступных и привлекающих внимание форматах, в том числе с использованием мультимедийных технологий. В 2025 году Музей Москвы посетили более 1,3 миллиона человек», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

«Праздник весны. Новый год в старом Пекине»

17 февраля в Музее Москвы откроется выставка «Праздник весны. Новый год в старом Пекине». Экспозиция организована совместно со Столичным музеем Китая в рамках цикла международных и национальных проектов на базе городских музеев. Выставка поделена на три тематических блока: «Подготовку», «Встречу» и «Празднование». Каждая часть через свои сюжеты раскроет как общенациональные традиции, так и особенности празднования в Пекине. Посетители проследят за всеми этапами подготовки и встречи китайского Нового года — от первого снега и украшения дома до запуска фейерверков и небесных фонариков. Иллюстрацией станут новогодние картины няньхуа из Янлюцина.

Выставка представит около 300 экспонатов, в ее основе — коллекция Столичного музея Китая. Посетители увидят 12 зодиакальных терракотовых статуэток эпохи Тан (618–907), золотые и бронзовые изделия эпохи Мин (1368–1644), благопожелательный свиток с иероглифом «Фу» (в переводе с китайского значит «счастье»), написанный Юнчжэном, правителем империи Цин в 1723–1735 годах, традиционных воздушных змеев из провинции Шаньдун и новогодние картины большого формата с изображением празднования на улицах Пекина, в том числе те, что когда-то украшали Запретный город.

«Народное ополчение. 1941»

В этом году отмечается 85-летняя годовщина начала контрнаступления советских войск под Москвой — события, ставшего переломным моментом в Великой Отечественной войне. К этой знаковой дате Музей Москвы готовит выставку «Народное ополчение. 1941», запланированную на октябрь.

Экспозиция не только представит хронику формирования и боевого пути ополченческих дивизий, но и сделает акцент на личных историях. Кураторы покажут войну через судьбы москвичей разных профессий, которые встали на защиту родного города и страны.

«Москва в плакате»

В мае откроется выставка «Москва в плакате», которая расскажет об истории столицы через плакатное искусство. Экспозиция станет визуальным путешествием во времени. Каждый плакат здесь — не просто афиша, а яркий исторический свидетель эпохи, голос улиц, который отражает дух Москвы тех лет.

В центре экспозиции — коллекция Музея Москвы, разделенная на восемь тематических блоков. Они охватывают темы милосердия и помощи нуждающимся в разные периоды истории города, развития торговли и потребительской культуры, формирования нового общественного сознания, первых спартакиад, Олимпиады-80 и другие.

«Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х»

До 17 мая в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ будет работать экспозиция «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920-1940-х». Выставка продолжает цикл международных и национальных проектов в городских музеях, анонсированный Сергеем Собяниным.

Экспозиция посвящена творческому объединению волжских художников первой половины XX века — выходцев из Саратова, чье искусство оказало заметное влияние на художественную жизнь Москвы и Ленинграда.

В ее основе — более двухсот живописных, скульптурных и графических работ, собранных по всей стране. Основу выставки составляют произведения из собрания Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. Благодаря этому зрители увидят не только работы признанных мастеров — Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Кузнецова, — но и произведения их талантливых соратников. Среди них — Михаил Аринин, Валентин Юстицкий, Евгений Егоров, Владимир Кашкин, Елена Бебутова и другие авторы.