Рейд «Пешеходный переход» пройдет в Москве 10 февраля

Столичные госавтоинспекторы 10 февраля проведут профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

«10 февраля Госавтоинспекцией столицы проводится общегородское профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. В рамках рейда автоинспекторы проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по ПДД при переходе проезжей части, а также норм поведения в жилой зоне и на дворовых территориях», – рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», сотрудники столичного управления ГАИ в ходе аналогичного рейда, проведенного 27 января 2026 года, пресекли почти 1,9 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами.