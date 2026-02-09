Жилые высотки с фасадами-кристаллами начнут строить в СЗАО до конца года
Строительство жилого комплекса с фасадами-кристаллами планируется начать на Карамышевской набережной до конца 2026 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе девелопера Sezar Group.
«На Карамышевской набережной в районе Хорошево-Мневники появится новая архитектурная доминанта в стиле emo-tech. Образ зданий раскрывается через идейную метафору сияющего у воды природного кристалла. Верхний ярус высотных доминант выполнен в форме многогранных наверший из стекла, у каждого – оригинальная форма и цвет. Начало строительства запланировано на 2026 год», – сказали в пресс-службе.
Там отметили, что проект будет реализован тремя этапами: в рамках первого построят две жилые башни на 666 квартир и инфраструктуру общей площадью 85 тыс. кв. м. Всего проектом предусмотрено строительство 190 тыс. кв. м. Высотные доминанты – 36- и 51-этажные башни – расположены на периметре стилобата, внутри которого организован приватный двор. Под землей отводится три уровня для паркинга. Первый этаж стилобата займет ретейл, кафе и рестораны, детский сад на 150 мест.
«Планом перспективного развития участка предусмотрено строительство современного торгового центра с уникальными для России форматами досуговой инфраструктуры. Одним из них является оранжерея с возможностью для пикника в тени деревьев круглый год, вторым – пространство с особой акустикой для музыкальных шоу», – добавили в компании.