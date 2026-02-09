Стартовало строительство пешеходного моста на Болотной набережной

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству пешеходного моста на Болотной набережной, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Новое сооружение протяженностью порядка 170 м будет располагаться в русле Водоотводного канала и соединит участки Болотной набережной, разделенные ул. Серафимовича. По ходу движения обустроим четыре схода на набережную. В результате завершим создание единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что строительство пешеходного моста будет вестись с воды со специальной насыпи, потому проезжая часть останется открытой для движения транспорта. Незначительные ограничения возможны в момент подвоза материалов.

«Сооружение насыпи проведем с двух барж, затем на ней установим свайные фундаменты для 11 опор будущего моста, после этого приступим к оборудованию пролетного строения и перильного ограждения, запланирована установка архитектурно-художественной подсветки. Работы будем проводить с использованием специальной строительной техники, подобранной по высотным габаритам», – добавил Бирюков.

Он подчеркнул уникальность проекта строительства нового моста, так как часть мероприятий будет организована в условиях ограниченной по высоте зоне подмостового пространства Малого Каменного моста.