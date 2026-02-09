Около 100 новых остановок появилось в городе в 2025 году

За 2025 год в Москве появилось 100 новых остановочных пунктов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В 2025 году в столице появилось 100 новых остановок, из них 73 построили рядом с социально значимыми объектами: поликлиниками, школами, детскими садами и жилыми кварталами. Это существенно повысило транспортную доступность новых жилых комплексов и ключевых социальных объектов. Изменения обеспечили жителям удобный доступ к инфраструктуре, а остановки в районах, где их раньше не хватало, теперь находятся в пешей доступности от дома», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В департаменте добавили, что новые названия получили 166 городских остановок. Кроме того, переместили 104 остановки: теперь они располагаются в пешей доступности от новых жилых комплексов и объектов транспортной инфраструктуры. Помимо этого, перераспределили маршруты наземного городского транспорта, загрузив 20 популярных остановочных пунктов. Это сделало посадку и высадку более организованными.