«Активные граждане» выберут лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»

Мнение участников станет основой для того, чтобы следующий фестиваль получился еще интереснее.

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование, участникам которого предлагается оценить четыре ключевые площадки фестиваля «Усадьбы Москвы». Пользователи смогут поделиться мнениями о площадках в усадьбе Кусково, музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», а также в музее-усадьбе Л.Н. Толстого в Хамовниках. Голосование посвящено шестому сезону масштабного культурного фестиваля, который проходит в рамках проекта «Зима в Москве».

Гостей приглашают совершить путешествие сквозь эпохи. На 15 исторических площадках подготовлено более тысячи мероприятий для всей семьи: экскурсии, театрализованные лекции, мастер-классы и интерактивные спектакли. Посетители могут примерить костюмы прошлых веков, сделать снимок в ретрофотоателье, отправить открытку с усадебной почты или попробовать чай «Москва» из дровяного самовара.

«Коломенское»

Так, в ходе голосования можно оценить и флагманскую площадку проекта «Московские сезоны» в музее-заповеднике «Коломенское». Здесь в театрализованных постановках оживают картины из прошлого московского дворянства. Посетители не только наблюдают за сценками, но и сами могут принять участие в развлечениях — например, проверить меткость в историческом тире или сделать фото в старинных костюмах.

Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках

Другая площадка — Государственный музей-усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках. Здесь гости погружаются в московский период жизни писателя. Для посетителей подготовлена театрализованная лекция «Московские усадьбы сквозь века» о быте конца XIX столетия. Гостей также ждет мастер-класс по созданию изящных брошей из лент, фетра и декоративных деталей.

«Царицыно»

Участникам голосования предлагают оценить и площадку в музее-заповеднике «Царицыно». Здесь можно посмотреть театральные зарисовки актеров в костюмах прошлых эпох, погулять по императорской резиденции и научиться делать сувениры на мастер-классах по росписи свечей и созданию аксессуаров.

Кусково

В усадьбе Кусково посетителей также ждет погружение в эпоху дворянства. Гостей встречают актеры в костюмах «хозяев усадьбы», которые проведут экскурсии по дворцу Шереметевых, таинственному гроту и парку XVIII века, а также расскажут о дворянских традициях. Театрализованные представления дополняют атмосферу старинной усадебной жизни.

Узнать подробное расписание мероприятий на всех площадках и спланировать увлекательную историческую прогулку можно с помощью туристического сервиса Russpass.

За участие в голосовании начислят баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы или направить на благотворительность.

Голосование подготовлено проектом «Активный гражданин» совместно с Комитетом по туризму города Москвы. Его итоги помогут организаторам сделать следующий фестиваль «Усадьбы Москвы» еще более интересным для жителей и гостей столицы.

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше 7,4 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий города Москвы.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.