Что отреставрируют в Музее транспорта Москвы в этом году

Музей транспорта Москвы продолжает работу по сохранению и популяризации транспортного наследия столицы, концентрируя усилия на реставрации исторической техники, артефактов и оцифровке уникальных архивов.

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем масштабную программу по восстановлению исторической техники и сохранению транспортного наследия столицы. В 2026 году Музей транспорта Москвы планирует завершить реставрацию девяти транспортных средств, включая вагоны метро и трамваи, и восстановить девять артефактов. Важнейшим направлением станет оцифровка фондов: переведем в цифровой формат 100 тысяч листов документов и три тысячи книг. Это позволит сделать историю транспорта доступной для каждого через интерактивные проекты», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2026 году планируется завершить реставрацию девяти знаковых объектов техники, среди которых трамвайные вагоны Ф и БФ, легендарный троллейбус МТБ-82Д, вагоны метро типа Г и В, а также микроавтобус РАФ-977ДМ. Одновременно отреставрируют девять артефактов, включая будку регулировщика, билетные киоски и топливораздаточные колонки, а также изготовят новый экспонат — исторический остановочный павильон. Для участия в парадах подготовят до 10 единиц техники, в числе которых автобусы ПАЗ-672, троллейбус «СВАРЗ-Икарус», пожарный автомобиль АЦ-40 и легковой автомобиль «Москвич-426».

«На начало 2026 года в фондах Музея транспорта Москвы насчитывается более 300 объектов исторической техники и свыше 2300 уникальных артефактов. Эта коллекция — физическая память города, и наша задача — не просто сохранить ее, а сделать доступной, понятной и интересной для каждого посетителя», — сказала Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

В 2026 году планируется перевести в цифровой формат более трех тысяч книг и периодических изданий, 100 тысяч листов научно-технической документации и свыше 1,5 тысячи фотографий. Это позволит оцифровать более 50 процентов книжного фонда и 20 процентов архивных документов. Цифровые коллекции станут основой для создания информационно-поисковой системы, виртуальных выставок и интерактивных проектов, значительно расширяя географию и аудиторию музея. Параллельно будет активно развиваться и пополняться архивно-библиотечный фонд. Количество печатных изданий увеличится на 30 процентов, достигнув 12 тысяч единиц хранения, а архив научно-технической документации пополнится уникальными материалами ведущих транспортных предприятий.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет столицей? В фондах музея находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехники. Экспонаты коллекции музея можно увидеть в выставочных проектах, а также на объектах транспортной инфраструктуры города.

