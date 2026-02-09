Названы самые благоприятные для жизни районы Москвы с точки зрения экологии

По итогам 2025 года 14 районов города оказались самыми благоприятными для жизни с точки зрения экологической обстановки. Лучше всего обстоят дела в Краснопахорском районе, Метрогородке, Бекасово и Вороново, а хуже всего - в Нижегородском районе, Западном Дегунино и Капотне. Об этом свидетельствуют данные ежегодного экорейтинга районов Москвы, составленного специалистами EcoStandard group.

Аналитики традиционно раскрасили интерактивную карту, на которой каждый из 132 районов получил свой цвет и баллы экологичности. Оценивали районы по 13 параметрам. В частности, учитывалось количество автотранспорта и дорог, промзон, парков, водоемов, велопарковок, спортплощадок, станций зарядки электромобилей, качество почвы и состояние мусорок. За основу рейтинга взяты данные Национальной системы пространственных данных, mos.ru, Росстата, "Яндекса".

Эксперты разделили районы Москвы на пять групп. Зеленым цветом на карте отмечены 14 районов со статусом "оптимальная экологическая обстановка" (от одного до трех баллов). В них попали районы с большими парками - Измайлово, Крылатское, Орехово-Борисово Северное, а также расположенные в Новой Москве и Зеленограде - Филимонковский, Троицк, Силино. Один балл, который свидетельствует о самой комфортной обстановке в районе, получили Краснопахорский район, Метрогородок, Бекасово и Вороново. В этих районах меньше, чем в других, транспорта, ниже нагрузка от промышленных предприятий, больше парков и невысокая плотность населения.

К районам с благоприятной экологической обстановкой (от четырех до пяти баллов) отнесли 32 района - Кунцево, Крюково, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомское, Братеево, Люблино и другие. Они на карте отмечены желтым цветом.

В большинстве районов "приемлемая экологическая обстановка". Этот "оранжевый" статус получили 57 районов (шесть-семь баллов) - Даниловский, Новогиреево, Царицыно, Свиблово, Таганский, Тверской, Аэропорт, Якиманка, Хамовники, Замоскворечье и другие. На карте указаны экологические риски, с которыми могут столкнуться их жители - загрязнение атмосферного воздуха нефтепродуктами, сероводородом, оксидами азота и другими соединениями.

Удовлетворительный экостатус с подобными рисками получили 26 районов (восемь-девять баллов), например, Савеловский, Южнопортовый, Текстильщики, Рязанский, Марьина Роща, Арбат, Сокол, Беговой, Пресненский районы. В них практически нет парков, высокая плотность населения и загруженные дороги.

Напряженная экообстановка, где высокая транспортная загруженность и работают промышленные объекты, по данным рейтинга, только в трех районах - Нижегородском, Западное Дегунино и Капотне.

Напомню, качество воздуха в городе круглосуточно контролируется автоматическими станциями "Мосэкомониторинга". Системы локального экомониторинга обеспечивают непрерывный контроль основных характеристик выбросов загрязняющих веществ. Речь о более 50 предприятиях, работающих под контролем городской системы мониторинга, среди которых нефтеперерабатывающий завод, объекты теплоэнергетики и мусоросжигательные заводы.