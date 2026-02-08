Стало известно, какой будет погода в Москве и Подмосковье в начале недели

В ночь на 9 февраля в Московском регионе может местами похолодать до -22°С при отсутствии осадков, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температура от -13°С до -15 °С, а по области — от -13°С...-18°С, но в некоторых районах может быть и холоднее.

Днем 9 февраля в столичном регионе будет не теплее -9°С, по прогнозу для Москвы минимальная температура ожидается около -11°С, в Подмосковье столбики термометров покажут -14°С. На дорогах может быть скользко, предупредили в Гидрометцентре. Скорость порывов ветра составит 5-10 м/с, он будет дуть с запада и северо-запада.

До конца рабочей недели существенных перемен в погоде не произойдет, а вот к выходным возможно резкое потепление: по данным Гидрометцентра, в пятницу, 13 февраля, воздух может прогреться до +1°С, и на День всех влюбленных 14 февраля температура останется в положительных значениях. Центр «Метео» допускает, что потепление в выходные дойдет до +2°С.