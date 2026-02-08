Высота сугробов в Москве продолжает снижаться, за сутки она снизилась на один сантиметр и сейчас составляет 48 сантиметров, однако уже на следующей неделе в город вернутся снегопады.

Об этом в воскресенье, 8 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Прошедший в пятницу и в субботу в Москве небольшой снег не смог компенсировать естественную убыль высоты снежного покрова, и она продолжила уменьшаться, — отметил синоптик.

По его словам, от 55 сантиметров снега наблюдается на Балчуге и до 56 сантиметров — в Тушино и МГУ. При этом в Новой Москве высота снежного покрова не изменилась и остается в пределах 58 сантиметров.

Леус добавил, что больше всего снега зафиксировали в Серпухове и Кашире — 60, в Коломне — 62 и в Черустях — 66 сантиметров.

— Следующая возможная прибавка высоты снежного покрова в Москве ожидается 11-12 февраля, она может составить за двое суток один-шесть сантиметров, — написал специалист в своем Telegram-канале.

Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, когда в Москву придет оттепель.

