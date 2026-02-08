Синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель

Оттепель и плюсовая температура воздуха ожидаются в Москве к концу следующей недели.

© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Днем в пятницу, 13 февраля, воздух в столице может прогреться до плюс 1 градуса, а в субботу, 14 февраля, столбики термометров в дневные часы могут подняться до плюс 2 градусов, — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, потепление произойдет на фоне облачной погоды и осадков.

При этом в ночные часы конца предстоящей недели температура опустится до минус 6-11 градусов в ночь на пятницу, до минус 1 градуса — ночью в субботу, возможны осадки, передает ТАСС.

Предстоящая неделя в столичном регионе не принесет погодных сюрпризов. Температура воздуха в Москве и области будет меняться незначительно. Подробнее о погоде в столичном регионе во вторую неделю февраля «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в начале недели никаких резких изменений не ожидается.

